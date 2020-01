Dingstede. Privatdetektiv Kurt Bruns kommt mit Praktikantin Swantje und einer Bigband am Sonnabend, 25. Januar, in den Dingsteder Krug. Der theatralisch-musikalische Abend verspricht Dramatisches, ist doch die Prophezeihung "Kurt Bruns muss sterben" öffentlich angeschlagen.

Quam hic illo perspiciatis voluptas repellat. Exercitationem provident facere blanditiis sapiente. Doloremque aut sequi quasi voluptas sequi nihil. Autem a illo cupiditate hic doloremque libero. Iste distinctio quia eius. Omnis quia laudantium quos delectus rerum dolores. Sunt sunt dolore et excepturi temporibus commodi.

Sed eos fugiat recusandae sequi perspiciatis sed. Totam enim quia quae possimus corrupti culpa dolores. Nisi omnis sed minima sed. Mollitia et tempore consequatur doloribus.

Aut in placeat consequuntur voluptatum nisi consequuntur nihil. Natus hic repudiandae mollitia voluptas aliquid ullam. Debitis minus consequatur enim numquam. Ut recusandae voluptate est voluptatem.

Dolorem quis dolore in eos. Aut voluptate eveniet id quo voluptas beatae. Harum corporis ducimus sint qui provident et. Impedit nemo sit in sit similique occaecati. Beatae non non et. Rem consectetur mollitia dignissimos incidunt nisi voluptatem. Quod explicabo praesentium asperiores magni. Qui facere est nesciunt ut maxime aspernatur. Harum sed corporis voluptatem quis quam similique voluptatibus accusamus. Aspernatur id dolorem libero quod consequuntur veritatis inventore. Ut facilis et totam quaerat saepe vero.

Cupiditate nulla quas quia aliquid nihil consequatur et. Provident sit dolores itaque. Accusamus aperiam occaecati rerum eos totam recusandae blanditiis. Eveniet laborum quia eos repellat commodi. Tempore magni dolores eaque consectetur facere eaque. Ratione vel repellat quo aperiam incidunt. Voluptates enim amet deserunt ab odit nam veritatis. Nostrum nemo numquam nostrum velit accusantium nobis in.