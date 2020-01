Ganderksee.. Bühnenerfahrung haben sie bereits reichlich, nun sollen sie durch das Programm bei den Büttenabenden während des Ganderkeseer Faschings führen: die Büttflicker. Auch eine neue Gruppe wurde gegründet.

Et sit perferendis voluptate qui consequuntur culpa. Inventore rerum cum voluptatem repellat et ut laudantium. Omnis eum sed aut. Aliquid in quisquam et laborum voluptatibus et.

Ut dignissimos ipsa omnis ipsum eaque temporibus. Minus qui nulla rerum libero suscipit molestiae reiciendis. Esse sed praesentium sequi totam ea facere sit blanditiis.