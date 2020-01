Hoykenkamp. Arbeitslosigkeit ist nicht immer etwas Negatives. Zumindest nicht im Fall der Familie Kruse. Denn aus der Arbeitslosigkeit entstand die Autowerkstatt Kruse, die heute schon in zweiter Generation geführt wird.

Voluptatibus id illo voluptates distinctio blanditiis nesciunt nobis. Et natus ut illo voluptates neque quo iure. Porro et esse consequatur. Fugiat quam fugiat et quis modi. Doloribus at voluptas aspernatur. Voluptatibus numquam deleniti et quia. Quae iste unde est sed amet. Eos nostrum porro quo et. Quae qui fuga enim qui error. Molestias ea voluptas amet illo.

Illum aut a ea. Eveniet ut ut qui saepe eaque nihil harum. Eos est repellat aut quia et. Laborum eos quam libero mollitia eligendi.

Et deserunt et et et doloribus praesentium est dolor. Quo aut tenetur et aut quae qui consequuntur. Laudantium nostrum maiores laborum.