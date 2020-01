Die Kohlfahrten starten wieder: Dabei gibt es so einiges zu beachten, damit man sicher zur Party und wieder zurück kommt. Symbolfoto: dpa

Ganderkesee/Stenum. Die Kohltouren starten wieder. Was Kohlfahrer, die bei Backenköhler in Stenum, beim größten Gastgeber in der Region, feiern, beachten müssen und was die Polizei in der Kohlfahrtsaison rät, lesen Sie hier.