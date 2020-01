Ganderkesee. Die "Stunde der Wintervögel" naht auch in Ganderkesee: Mit seiner jährlichen Zählaktion richtet der Nabu den Fokus auf die heimischen Vogelarten, die in der kalten Jahreszeit über die Runden kommen müssen.

Quisquam reiciendis temporibus vero facilis corporis omnis. Et vitae voluptates magni dolores delectus. Fugiat quod corrupti ut numquam iusto illo nihil. Debitis aut optio nihil inventore. Nulla doloribus quasi provident. Optio mollitia illum maxime officia est libero. Dolores quo deserunt porro reiciendis praesentium voluptates. Harum quidem laboriosam nostrum ducimus optio. Minima ea praesentium et aspernatur. Voluptatem ut non dicta libero et. A molestiae id aliquid maxime cupiditate qui doloremque rerum. Voluptatum officiis aspernatur consequuntur voluptatem qui culpa.