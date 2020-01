Ganderkesee. Die Hälfte der niederdeutschen Theatersaison in Ganderkesee ist vorbei. Nach dem Fasching startet der zweite Teil mit drei Aufführungen in der Aula des Gymnasiums Ganderkesee, für die es jetzt schon Karten gibt. Theaterfreunde können sich auf die Speelkoppel Hoyerswege, danach auf die Speelkoppel Lintel und zum Schluss auf die Korsorsbarger Speeldeel freuen.

Die Hoyersweger sind bereits einige Male mit ihrem Stück „Ne verrückte Familie“ aufgetreten. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich den Freitag, 28. Februar, im Kalender anstreichen. Wie bei allen anderen Theaterveranstaltungen beginnt das Spiel um 19.30 Uhr.



Schiefer Haussegen

Und darum geht es im Lustspiel: Vera Witzig ist sehr engagiert im Kirchengemeinderat und hat nichts anderes im Kopf als die Renovierung der Kirche. Kein Wunder, dass die Familie dabei viel zu kurz kommt. Leidtragender ist Stefan, Veras Mann. Seine gelegentlichen Versuche, seine Frau auf seine Lage aufmerksam oder sie gar eifersüchtig zu machen, schlagen fehl. Doch dann kommt Veras beste Freundin Carmen ins Haus. Sie fühlt sich von Vera genauso vernachlässigt und findet Gefallen an Stefan. Beide werden in einer scheinbar „eindeutigen“ Situation erwischt. Klar, dass da der Haussegen schief hängt...

"De wilde Hilde" aus Lintel

Am Freitag, 13. März, kommt „De wilde Hilde“ nach Ganderkesee, dargestellt von der Speelkoppel Lintel aus der Gemeinde Hude. In dieser Komödie braucht die Apothekerfamilie Kümmerling eine Haushaltshilfe, um die arbeitsreiche Zeit bis zur Hochzeit von Tochter Stefanie zu überbrücken. In dieser Familie geht es drunter und drüber. Mutter Marlene braucht die Hochzeit nur, um zu repräsentieren. Vater Joachim will nicht mit seinem Geld wildfremde Mäuler füttern, denn der Bräutigam Hans-Peter möchte so schnell wie möglich heiraten, um in die Apotheke einzusteigen. Und Konditor Martin hat den Auftrag, die Hochzeitstorte zu backen, erfährt aber nie, wie sie aussehen soll. Haushaltshilfe Hilde ist das Ventil für alle Sorgen, Herzensangelegenheiten und Verwicklungen und weiß trotz aller Aufregungen immer einen Rat.

Korsorsbarger Speeldeel zu Gast

Beendet wird der Theaterreigen am Freitag, 27. März, mit dem Auftritt der Korsorsbarger Speeldeel aus der Gemeinde Wardenburg und der Beziehungskomödie „Hurra, wi kaamt in’t Fernsehen“. Zusammen mit seinen beiden Freunden Harry und Paul gelingt es Fred, ihre Frauen davon zu überzeugen, bei der Fernsehsendung „Rollentausch Extrem, keine Gnade für den Partner“ mitzumachen, um ans große Geld zu kommen. Dabei müssen die jeweiligen Partner in die Haut und die Charaktere des anderen Geschlechts schlüpfen. Allerdings haben die drei Herren das Kleingedruckte der Verträge übersehen, was sich im Nachhinein als sehr fatal erweist.

Karten kosten 7,50 Euro pro Person. Erhältlich sind sie unter Telefon (04222) 44444 oder online unter www.regiovhs.de.