Das Tier, das am 12. September in Grüppenbühren an der B212 angefahren worden ist, war sicher ein Wolf. Das haben DNA-Tests nun bestätigt. Symbolfoto: dpa

Grüppenbühren. Das Tier, das am 12. September vergangenen Jahres an der B212 angefahren und tödlich verletzt worden ist, war mit absoluter Sicherheit ein Wolf. Das hat das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.