Hengsterholz. Beim Schützenverein Hengsterholz-Havekost haben sich die Vereinsmitglieder in Bezug auf die Schützenfeste auf Neuerungen festgelegt.

Beim Schützenverein Hengsterholz-Havekost sind künftig keine Titelverteidigungen mehr möglich. Darauf haben sich die Schützen vor Kurzem bei der Jahreshauptversammlung des Vereins geeinigt. Sie stimmten dem Antrag des erweiterten Vorstandes zu, der eine Neuregelung vorgeschlagen hatte, nach der die Vereinsmitglieder bei den Schützenfesten nicht mehr zweimal nacheinander König beziehungsweise Königin werden können.

Sperre von sechs Jahren

Bei den Damen und Herren legte sich der Verein auf eine Sperre von sechs Jahren fest. Senioren dürfen drei Jahre lang nicht den gleichen Titel erringen. Und bei den Kindern, Schülern und Jugendlichen gilt fortan eine einjährige Sperre.

Für Treue geehrt

Alexander Roloff, 1. Vorsitzender des Vereins, hatte zuvor einen umfangreichen Jahresbericht abgegeben und eine Reihe von Mitgliedern hervorgehoben, die schon lange im Verein sind: So wurden Bernhard Schwarting, Reinhard Meyer und Otto Harms für 60-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt, Harry Rogge gehört seit 50 Jahren zu den Schützen. Und Werner Iben und Klaus Mühlenfeld sind dem Verein 40 Jahre treu geblieben. Außerdem wurde Andrea Bleydorn für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Erstmals wieder ein Hauptmann gewählt

Einen größeren zeitlichen Raum nahmen während der Versammlung die Wahlen ein – und das, obwohl es großenteils einstimmige Wiederwahlen gab. So bleibt Alexander Roloff Vereinschef, Hergen Meyerholz Oberschießmeister, Anne Lintelmann Kassenführerin und Rienet Meyer deren Stellvertreterin. Neu dabei ist Gerold Fitzgibbon, der einstimmig zum neuen Hauptmann gewählt wurde. Dieser Posten war nach Vereinsangaben seit 2012 unbesetzt.

Das passiert in diesem Jahr

Freude gab es beim Vereinsvorstand wegen der Mitgliederzahl. Denn dank eines Neuzugangs zählt der SV Hengsterholz-Havekost inklusive der Kinder, Schüler und Jugendlichen 102 Schützen, die sich auf folgende Veranstaltungen besonders freuen können:

• 10. Januar Bundesversammlung in Ganderkesee.

Anzeige Anzeige

• 27. März Freundschaftsschießen in Hengsterholz/ Adelheide.

• Im April vereinsinternes Pokalschießen.

• 23. und 24. Mai Bundesschützenfest in Immer.

• 5. Juni Freundschaftsschießen in Immer.

• 13. und 14. Juni Schützenfest, Schießwettbewerbe in Adelheide, am Sonntag Umzug und Feier auf dem Sportplatz in Hengsterholz.

• 28. Juni Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des Freundschaftsschießens.

• 26. und 27. September Gruppenschießen in Adelheide.

• 9. Oktober Freundschaftsschießen in Hoyerswege.

• 17. und 18. Oktober Schlussschießen in Annenheide und

• im Oktober Herbstschießen mit anschließendem Grünkohl-Essen.