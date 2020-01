Schredder fährt in Hude fünf Stationen an CC-Editor öffnen

Schreddern und wiederverwerten: Das zweite Leben ausgedienter Weihnachtsbäume. Symbolfoto: Niklas Golitschek

Hude. Das ordentliche Schreddern und Wiederverwerten ausgedienter Weihnachtsbäume ist ein Beitrag zum Umweltschutz. In Hude findet ein Aktionstag mit kleinem Entgelt pro Baum am Sonnabend, 11. Januar statt. Die Einnahmen gehen an eine Einrichtung in Hude.