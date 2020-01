Sternsinger aus Ganderkesee, Stenum und Bookholzberg haben das Rathaus Ganderkesee und Bürgermeisterin Alice Gerken besucht. Foto: Reiner Haase

Ganderkesee. 78 Sternsinger übermitteln Familien in der Gemeinde Ganderkesee Segenswünsche. Sie wollen außerdem Geld sammeln, um weltweit und in diesem Jahr besonders im Libanon Not zu lindern und die Bildungschancen Gleichaltriger zu erhöhen.