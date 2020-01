Wildeshausen. Die Polizei kann einen Erfolg bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität in der Region verbuchen.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, konnte ein 24-jähriger Mann aus Wildeshausen bereits am 17. Dezember bei der Übergabe von 500 Gramm Marihuana an zwei 25-Jährige aus Maasen (Landkreis Diepholz) überführt werden.

Bei anschließenden Durchsuchungen von mehreren Wohnungen in Maasen und Wildeshausen stießen die Ermittler auf weitere 600 Gramm Amphetamine und rund drei Kilogramm Marihuana. Der Wildeshause steht dabei im dringenden Verdacht, mit nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Laut Polizei wurden gegen alle Männer Strafverfahren eingeleitet. Haftbefehle wurden mangels Haftgründen jedoch nicht erlassen.