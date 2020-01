Heide/Ganderkesee. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise nach zwei Einbrüchen in der Gemeinde Ganderkesee.

Zunächst verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Donnerstag, 26. Dezember, 8 Uhr, bis Samstag, 4. Januar, 2 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus im Bereich der Straße Zum Brook in Heide. Aus den Räumen wurden verschiedene Werkzeuge und Musikinstrumente entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Außerdem gelangten unbekannte Täter am Sonntag, 5. Januar, in der Zeit von 9 bis 14.30 Uhr, über eine zuvor gewaltsam geöffnete Tür in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus am Hermann-Löns-Weg in Ganderkesee. Aus der Wohnung wurden Bargeld, ein Mobiltelefon und eine Uhr entwendet. Den Wert der entwendeten Gegenstände schätzt die Polizei auf 450 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 9410 zu melden.