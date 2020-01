Ganderkesee. Die Mitgliederzahlen stabil, die Zahl der Dienststunden fast auf Höchststand - bei der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee herrscht gute Stimmung. Dennoch mahnte Ortsbrandmeister Axel Hollmann bei der Jahreshauptversammlung, die besondere Kameradschaft aufrechtzuhalten.

