Ganderkesee. Im Ganderkeseer Rathaus ist am Freitag eine Ausstellung des Kinderhilfswerkes „terre des hommes“ eröffnet worden. Unter dem Motto „Welt verbessern? – Machen wir!“ rücken verschiedene Projekte in den Fokus. Die Präsentation kann bis zum 24. Januar besichtigt werden können.

