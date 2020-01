Ahlhorn. Das Niedersächsische Forstamt Ahlhorn hat am Freitag einen Wilderer auf frischer Tat erwischt. Der Mann hatte eine Falle im Wald aufgestellt.

Laut Polizei haben Förster bereits am 30. Dezember in einem Waldstück an der Gräperstraße eine ihnen unbekannte Anfütterungsstelle sowie eine Knüppelfalle entdeckt. Die Falle war dazu geeignet, Wildtiere in Rehgröße zu erlegen.

Falle wurde überwacht

Durch eine weitere Überwachung der Anfütterungsstelle durch Förster konnte ein 66-jähriger Mann aus Ahlhorn am heutigen Tage auf frischer Tat bei der Präparierung der Stelle mit neuem Futter ertappt werden. Das Forstamt zog die Polizei Großenkneten hinzu: Sie leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei ein. Ob er mit seiner Falle bereits Erfolg hatte, ist derzeit ungeklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.