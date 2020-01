Hatten. Die Polizei Hatten/Sandkrug sucht die Eigentümer von zwei sichergestellten Fahrrädern. Sie wurden in Sandhatten und Huntlosen gefunden.

Laut Polizei handelt es sich beim ersten gefundenen Fahrrad um ein Damenrad, das am 20. Dezember am Franzosenkamp in Sandhatten entdeckt. Das schwarz-silberne Rad des Herstellers Kalkhoff, Typ Jubilee, trägt die Rahmennummer HS148893D125091.



Außerdem wird der Eigentümer eines rot-schwarzen Mountainbikes gesucht, das am 27. Dezember am Alten Mühlenweg in Huntlosen sichergestellt wurde. Das Fahrrad des Herstellers Torrek hat die Rahmennummer MK03050139. Die rechtmäßigen Eigentümer der Räder werden gebeten, sich mit der Polizei Hatten/Sandkrug unter der Telefonnummer (04481) 8888 in Verbindung zu setzen.