Ganderkesee/Hude. Der Hospizkreis Ganderkesee-Hude wartet im Rahmen seines „offenen Hospizangebots“ 2020 mit einer Vielzahl von Veranstaltungen auf. Sie richten sich an alle Menschen, die sich mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen möchten.

Die Angebote des ersten Halbjahres im Einzelnen:

Digitaler Nachlass

Digitaler Nachlass (Mittwoch, 15. Januar, 19 Uhr, Hospizbüro Rathausstraße 19): Mittlerweile hinterlässt fast jeder Mensch Spuren im Internet. Was geschieht mit den persönlichen Daten nach dem Tod? Gibt es Möglichkeiten, diese löschen zu lassen? Es sprechen Kai Oetken (Bestatter) und Sina Mahlstedt (Koordinatorin).

Genuss am Lebensende

Genuss am Lebensende – Essen und Trinken (Mittwoch, 15. April, 19 Uhr, Hospizbüro Rathausstraße 19): Am Lebensende gibt es immer noch einiges, was Freude bereiten kann. Welche Rolle spielen dabei Essen und Trinken? Worin besteht der Genuss und ab wann ist es ein Zuviel? Welche Sorgen haben Angehörige, wenn es um die Versorgung geht und was können sie tun? Es sprechen Mirjam Stolle (Palliativ-Care-Fachkraft) und Susanne Lebedinzew (Koordinatorin).

Trauerspaziergang

Trauerspaziergang (Samstag, 18. April, 14 Uhr, Treffpunkt Kirche Dötlingen, Dorfring 25): Gemeinsam miteinander in der Natur unterwegs sein und neue Eindrücke aufnehmen. Wenn ich mich bewege, bewegt sich dann auch meine Trauer? Die Trauerbegleiterinnen Ulrike Haase, Sabine Lau und Evelyn Linnemann möchten mit den Teilnehmern nach neuen Wegen zurück ins Leben suchen.

Letzte Hilfe am Lebensende

Letzte Hilfe am Lebensende (Mittwoch, 15. Mai, 18 Uhr, Hospizbüro Rathausstraße 19): Mit diesem Kurs soll Wissen über die Abläufe am Lebensende vermittelt und aufgezeigt werden, was jeder Angehörige selbst tun oder eben auch lassen kann. Ziel des Kurses ist es, diese begrenzte Zeit, begleitet von Medizin und Pflege, gemeinsam zu einer intensiven „Lebenszeit“ werden zu lassen. Was wird wirklich gebraucht, und wo kann einfach Nähe gelebt werden? Verantwortlich zeichnen die Koordinatorinnen Linda Bahr, Susanne Lebedinzew und Sina Mahlstedt.

Sterben zu Hause – geht das?

Sterben zu Hause – geht das? (Mittwoch, 17. Juni, 15 Uhr): Viele Menschen möchten in ihrem eigenen Zuhause sterben. Geht das überhaupt und wenn ja, was und wen braucht man an seiner Seite? Arzt, Pflegedienst, Nachbarn, Freunde und natürlich Familie. Gemeinsam soll den genannten Fragen nachgegangen werden, dazu sollen im Gespräch neue Ideen enstehen. Dabei sind die Hospizbegleiterin Heike Rodiek und die Koordinatorin Linda Bahr.

Anzeige Anzeige

Ein Hospiz-Gottesdienst

Hospiz-Gottesdienst unter dem Motto „Menschen sollten so, wie sie auf die Welt kommen, mit Liebe aus dem Leben begleitet werden“ (Sonntag, 28. Juni, 18 Uhr, Kirche St. Katharinen, Dorfstraße 10): Hospizbegleiterinnen und -begleiter werden gemeinsam mit Pastorin Susanne Wöhler einen Gottesdienst in Schönemoor gestalten. Bei gutem Wetter soll es im Anschluss Gelegenheit zu einem Umtrunk geben.

Für sämtliche Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer (04222) 806190 gewünscht.

15-jähriges Bestehen wird gefeiert

Ebenfalls in der ersten Jahreshälfte, nämlich am Samstag, 20. Juni, 18 Uhr, feiert der Hospizkreis Ganderkesee-Hude sein 15-jähriges Bestehen. Schauplatz wird die Mensa des Schulzentrums Ganderkesee, Am Steinacker 9, sein. Ursprünglich entstand der Zusammenschluss als Verein am 20. Juni 2005 unter dem Namen Hospizkreis Ganderkesee. Die Umbenennung in Hospizkreis Ganderkesee-Hude erfolgte 2017, weil schon seinerzeit die Trauerangebote auch in der Nachbargemeinde gut angenommen wurden.

Der Hospizkreis ist jederzeit unter Telefonnummer (0160) 99643944 erreichbar.