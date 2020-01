Hude. In Hude-Tweelbäke ist eine Silvesterparty mit einem Feuer zu Ende gegangen. Das Schlimmste konnte gerade noch verhindert werden.

An der Bremer Straße im Huder Ortsteil Tweelbäke ist am Neujahrsmorgen gegen 5.50 Uhr eine Garage in Brand geraten. Zuvor wurde sie für eine Silvesterparty genutzt. Ein Gasofen hat laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen, welches dann auf das Gebäude übergriff. Versuche der Anwohner, den Gasofen ins Freie zu schaffen, scheiterten.

Übergreifen der Flammen auf Wohnhaus verhindert

Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das benachbarte Wohnhaus verhindert werden. Zudem konnten weitere Gasflaschen aus der Garage geborgen werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Neben den Freiwilligen Feuerwehren Altmoorhausen, Hude und Wüsting war auch ein Rettungswagen eingesetzt.