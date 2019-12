Organist Norbert Müller (von links) und Ralf Mühlbrandt haben mit ihrem Konzert in der St. Katharinen Kirche in Schönemoor die Zuhörer in eine weihnachtliche Stimmung versetzt. Foto: Martina Brünjes

Ganderkesee. Bereits zum achten Mal hat Kantor Ralf Mühlbrandt in diesem Jahr zum Weihnachtskonzert in die St.-Katharinen-Kirche in Schönemoor eingeladen.