Ahlhorn. Die Polizei hat am Sonntag in Ahlhorn einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Der Mann war extrem aggressiv.

Wie die Polizei berichtet, war der 43-Jährige mit Wohnsitz in Ahlhorn am Sonntag gegen 22.25 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Wildeshauser Straße in Richtung Wildeshausen unterwegs. Dabei geriet er mehrfach auf die Spur des Gegenverkehrs. Beamte der Polizei Wildeshausen hielten ihn an und kontrollierten ihn.

Aggressives Verhalten

Als der 43-Jährige sein Auto verließ, bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch sowie alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein Alkoholtest war vor Ort allerdings nicht mehr möglich. Bereits auf dem Weg zur Dienststelle, wo dem Mann eine Blutprobe entnommen werden sollte, zeigte er sich den Beamten gegenüber verbal und körperlich aggressiv. Es fielen Beleidigungen in Richtung der Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen spuckte er einem Beamten auf der Dienststelle ins Gesicht und verletzte ihn leicht mit einem Faustschlag.

Diverse Strafverfahren

Bei der Überprüfung des ausgehändigten Führerscheins stellte sich heraus, dass dieser bereits 2014 seine Gültigkeit verloren hatte. Er wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet.