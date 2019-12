Anfang Januar empfängt Bürgermeisterin Alice Gerken die Sternsinger aus Ganderkesee, Stenum und Bookholzberg wieder – wie hier am 3. Januar 2019 – wieder im Rathaus. Foto: Melanie Hohmann

Ganderkesee . Alle die das Kreidezeichen „20*C+M+ B+20“ an ihrer Tür haben und zugleich benachteiligte Kinder in aller Welt unterstützen wollen, können sich jetzt in den katholischen Kirchen St. Hedwig in Ganderkesee, St. Michael in Stenum und St. Bernhard in Bookholzberg anmelden.