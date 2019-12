Hatten. Imposante Feuerwehr-Versammlung auf dem Hatter Flugplatz: Mit einem Großaufgebot von fast 50 Fahrzeugen und rund 200 Einsatzkräften hat die Bereitschaft der Kreisfeuerwehr im Landkreis Oldenburg am Samstag ihren Kreisbereitschaftsführer Klaus Stolle verabschiedet.

