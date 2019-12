Ein Pferdehof zwischen Stadt und Land: Heiner Kruse mit Karino, dem Pferd seines Enkels Felix. Foto: Martina Brünjes

Ganderkesee. Die Nähe zur Stadt mit all ihren Vorzügen und doch so ländlich, dass man um den Nachbarn zu besuchen eben aufs Rad steigt. Oder wie in Heiner Kruse Fall aufs Pferd. Seine Pferdepension liegt im Ortsteil Elmeloh und damit für ihn genau am richtigen Standort.