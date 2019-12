Ganderkesee. Die Freiwilligen Feuerwehren Bookholzberg und Ganderkesee sind am Freitagvormittag zu einem Feuer bei der Tischlerei Gallas an der Grüppenbührener Landstraße ausgerückt.

