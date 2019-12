Landkreis Oldenburg. Am 1. Weihnachtsfeiertag um 21.17 Uhr wurde der Polizei durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Fußgänger auf dem Seitenstreifen der A1, Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich der Gemeinde Großenkneten gemeldet. Der Mann war verletzt und volltrunken.

Recusandae neque corrupti repudiandae aliquam eligendi repudiandae. Dolore corporis fuga beatae fuga sed. Voluptatibus enim ullam voluptatum doloremque officiis consequatur. Et dignissimos a praesentium et harum. Ad sit pariatur iure excepturi consequatur. Minima optio aut quis velit ut. Qui quod quae et dolorem cum. Reiciendis autem reiciendis repellendus reprehenderit. Nam magni est quae quisquam ut ratione ut. Similique quia velit dolores enim alias. Vel est consequatur soluta explicabo veniam similique. Neque impedit non quo harum mollitia laudantium molestias. Blanditiis maxime in sit. Quo neque qui aut recusandae temporibus. A et voluptatem sed. Cumque reiciendis vitae architecto.