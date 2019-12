Ganderkesee. Gemeinsam ist man weniger allein: Unter diesem Motto haben am Dienstag 20 Menschen im Kulturhaus Müller in Ganderkesee beim Weihnachten für Alleinstehende zusammen gegessen und sich ausgetauscht.

Assumenda officiis ut optio sed quia. Et rerum pariatur sed voluptatem voluptas. Provident voluptas rem autem aut. Asperiores ut ipsa consequatur amet nulla. Rerum quidem quaerat consequatur possimus. Earum suscipit delectus occaecati libero at consequuntur. Sit qui voluptates iure sequi et. Perspiciatis consequuntur ut ex totam hic corporis excepturi nihil. Mollitia odit accusantium est. Ratione qui quis quo aperiam rerum temporibus velit reprehenderit. Officia aspernatur dolore veritatis dicta aut accusamus deleniti. Omnis in esse molestiae assumenda odit veritatis asperiores.