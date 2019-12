So gelingt die Rückkehr in den Arbeitsmarkt CC-Editor öffnen

Gibt es trotz schwerem Rückenleiden eine Möglichkeit, zurück in den Arbeitsmarkt zu kommen? Das Berufsförderungswerk zeigt wie. Symbolfoto: dpa

Bookholzberg. Das Berufsförderungswerk Weser-Ems in Bookholzberg ermöglicht laut einer Mitteilung durch Umschulung oder berufliche Wiedereingliederung Betroffenen die Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt. Am 7. Januar gibt es dazu einen Infotag.