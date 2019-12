Ganderkesee. Rund dreißig Gäste konnte Pastorin Susanne Bruns am ersten Feiertag in der Ganderkeseer St. Cyprian und Cornelius Kirche begrüßen. Am Heiligabend waren es in den verschiedenen Gottesdiensten insgesamt zirka 2000.

