Bürgermeister Lebedinzew kommt zum Weihnachtsbesuch in Huder Einrichtungen

Bürgermeister Holger Lebedinzew (Mitte) überreichte Bewohnerin Hilde Meyer (2.v.l.) das erste Geschenk im Seniorenwohn- und Pflegezentrum Wüsting. Auch bei den Mitarbeiterinnen Heike Wilms (l.), Barbara Schumacher (2.v.r.) und Leiterin Kathin Plambeck (r.) bedankte er sich für ihr Engagement. Foto: Niklas Golitschek

Hude-Wüsting. Einfach mal Danke sagen – das wollte Hudes Bürgermeister Holge Lebedinzew. Bei seinem Weihnachtsbesuch in mehreren Huder Einrichtungen bedankte er sich bei allen, die an Weihnachten und Silvester arbeiten und so die Nahversorgung sichern.