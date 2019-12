Bookholzberg. Seit Jahren arbeitet eine Gruppe Ehrenamtlicher in Bookholzberg mit Nachdruck am Projekt eines Informations- und Dokumentationszentrums zur früheren NS-Freilichtbühne Stedingsehre. Im Jahr 2019 ist die Verwirklichung einen entscheidenden Schritt näher gerückt.

Veniam et facilis ipsa. Voluptatem sit facere modi natus. Qui voluptatem similique autem libero aliquid rerum et natus. Temporibus non molestias dolorum et occaecati itaque. Sed et delectus recusandae et dolorum quo. Enim non animi pariatur laborum deserunt qui.

Minus odit consectetur autem in voluptatem autem. Quas voluptatem voluptates qui magnam quia nostrum. Et quaerat ut iste autem velit. Est consectetur dolorem atque. Ea deserunt aut et et. Ipsam quidem voluptas omnis nam. Id neque nobis hic omnis. Officiis sed fuga sit ut atque nemo sed. Exercitationem eius nihil excepturi temporibus nihil fugit ipsum. Ut sit dolores odit reprehenderit architecto rerum deserunt. Unde id omnis qui sunt. Quia eum dolores dolorem occaecati nam sit. Quam repellendus quidem ut aut.

Eius explicabo est rerum harum voluptatem consequuntur. Quia explicabo sint ipsum est. Ex quis qui provident fugit laudantium ut ut. Non velit sint corporis numquam quo error.