Hude. In einer knappen Stellungnahme entschuldigt sich der parteilose Huder Bürgermeister Holger Lebedinzew für einen verbalen Angriff auf SPD-Ratsfrau Ulrike Janz-Janzen im Rat der Gemeinde am Donnerstag. Diese hatte daraufhin mit ihrer Fraktion die Sitzung verlassen.

