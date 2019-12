Das Ensemble des Krippenspiels und der Engelchor haben eine erfolgreiche Generalprobe in der St. Cyprian- und Cornelius-Kirche gezeigt. Foto: Martina Brünjes

Ganderkeseee. Bisher ist in den Proben für das Krippenspiel in der Ganderkeseer St. Cyprian- und Cornelius-Kirche noch nicht alles glattgelaufen, doch die Generalprobe glückte. So können sich alle Beteiligten auf ihre Auftritte an Heiligabend (um 14 und 16.30 Uhr) freuen.