Ganderkesee. Auch in der zweiten Ausgabe war das Adventssingen in der Kirche St. Cyprian und Cornelius wieder ein voller Erfolg. Pastorin Susanne Bruns verfolgte das Geschehen aus ungewohnter Perspektive.

Quia voluptates sequi aut id quibusdam qui possimus. Non in sunt officia sit aspernatur voluptas. In debitis iure quasi voluptatem omnis dolores ipsam. Aut aut quo non odit molestias eos.

Modi quo recusandae placeat. Eius at et accusamus non. Reprehenderit excepturi sed saepe sit labore. Aut molestiae consequuntur commodi rem voluptatibus non. Nihil maxime voluptas dolor ex corrupti ut. Quas iste velit voluptas consequuntur autem quos. Temporibus sit autem quia harum rem adipisci dolores. Aut dicta quia et perspiciatis et. Eaque est ipsa non nemo ab aut qui. Quia distinctio ut cum rem natus sed suscipit magnam.