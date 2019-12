"Gänsebraten "to go", um dem Stress an Weihnachten zu entgehen CC-Editor öffnen

Christian Strackerjan ist zufrieden, zirka 200 Gänse sind in diesem Jahr bestellt worden. Foto: Martina Brünjes

Ganderkesee/Vielstedt. Um dem Weihnachtsstress zumindest in der Küche zu entgehen, nutzen viele Menschen das Angebot einiger Köche und Wirte in der Gemeinde Ganderkesee und Vielstedt: Eine Weihnachtsgans mit Beilagen so weit vorbereitet, dass man sie nur noch eine gewisse Zeit in den Ofen schieben muss.