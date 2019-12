Wieder zwei große Feten an Weihnachten in Halle am Huder Bach CC-Editor öffnen

Die Housedestroyer kommen am 2. Weihnachtstag in die Halle am Huder Bach. Foto: Thomas Weber

Hude. Nach einjähriger Zwangspause steigen an Weihnachten wieder zwei Burgdorfpartys in der Halle am Huder Bach. Darauf weist Timo Vetter von Vetter Werbung hin.