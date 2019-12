Polizei sucht Volvo-Fahrer nach Tankstellenraub in Hoyerswege CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht nach dem Tankstellenüberfall iin Hoyerswege nach einem Volvo-Fahrer. Symbolfoto: dpa

Hoyerswege. Nach einem Raubüberfall auf die Tankstelle an der B213 in Hoyerswege am Dienstagabend sucht die Polizei nun nach einem Autofahrer.