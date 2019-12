Räuber kracht in Hatten gegen verschlossene Schiebetür CC-Editor öffnen

Bei seinem Versuch, eine Netto-Filiale in Hatten zu überfallen, ist der Täter an der Eingangstür gescheitert. Symbolfoto: dpa

Hatten. Bei seinem Vorhaben, einen Netto-Supermarkt in Hatten zu überfallen, ist ein unbekannter Täter am Donnerstagabend an der Eingangstür gescheitert.