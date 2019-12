Ganderkesee. Letzter Arbeitstag im Ganderkeseer Rathaus: Nach 50 Jahren im öffentlichen Dienst, die längste Zeit davon als Beamter, wechselte Verwaltungsmitarbeiter Bruno Müller jetzt endgültig in den Ruhestand.

