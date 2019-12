Wardenburg. Einige hundert Meter ist ein Autofahrer am Mittwochnachmittag von der Autobahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Laut Polizei gibt es Hinweise auf Alkoholeinfluss.

Der 32-jährige Oldenburger war mit seinem VW Passat gegen 15.30 Uhr auf der A29 in Richtung Autobahndreieck Ahlhorner Heide unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Wardenburg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Wildschutzzaun, teilt die Polizei mit. Der Wagen sei einige hundert Meter weiter über einen Graben geflogen und schlussendlich darin zum Stehen gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort.

Mehrere Ersthelfer versorgten den Fahrer, der in seinem Wagen eingeschlossen war, bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Feuerwehr, so die weiteren Informationen der Feuerwehr vor Ort. Nachdem die Feuerwehr den Schwerverletzten aus dem Auto befreit hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Da Hinweise vorlagen, dass der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm Blut entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Das teilte die Polizei mit. Für etwa zwei Stunden wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5000 Euro.