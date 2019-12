Zwei Unfälle hat ein Lastwagenfahrer aus Wildeshausen am Dienstag verursacht. Symbolfoto: Gert Westdörp

Wildeshausen. Gleich zwei Verkehrsunfälle in Folge hat ein 56-jähriger Lastwagenfahrer aus Wildeshausen am Dienstag in Wildeshausen verursacht. In einem Fall beging er Fahrerflucht.