Tankstelle an der B213 in Hoyerswege überfallen

Die Tankstelle an der Wildeshauser Landstraße in Hoyerswege ist überfallen worden. Foto: Patrick Seeger/dpa

Hoyerswege. Die Tankstelle an der B213 in Hoyerswege ist am Dienstagabend überfallen worden. Die Angestellte konnte den Täter beschreiben.