Neerstedt/ Oldenburg. Ein 62-jähriger aus Marl muss lebenslang hinter Gitter, weil er aus Heimtücke und Habgier einen Radfahrer mit seinem Auto umgefahren hat. Er wollte ins Gefängnis, um versorgt zu sein. Ein 48-jähriger Hatter wird sein Leben lang mit den Folgen der Tat zu kämpfen haben.

