Am Brüninger Weg wird eifrig gebaut: Dort entstehen derzeit unter anderem Wohnungen im sozial geförderten Wohnungsbau. Foto: Thomas Deeken

Ganderkesee. Im Baugebiet „Westlich Brüninger Weg“ in Ganderkesee ist schon ein Großteil der Grundstücke verkauft. So sieht es derzeit in den aktuellen Baugebieten in der Gemeinde Ganderkesee aus.