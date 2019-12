Brunhilde Kles genießt die alltägliche Unterstützung durch Ehrenamtliche am Steuer des Bürgerautos. Foto: Martina Brünjes

Ganderkesee. Nach einer Schulteroperation plötzlich auf das eigene Auto zu verzichten, das kann eine große Umstellung im Alter bedeuten. Wenn man dann noch am Ortsrand in einer Seitenstraße wohnt, wird es umso schwieriger. Zum Glück gibt es in Ganderkesee Ehrenamtliche, die das Bürgerauto fahren.