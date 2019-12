Neerstedt/Oldenburg. Den Tod seines ihm völlig unbekannten Opfers hat ein 62-jähriger Autofahrer nach eigener Aussage in Kauf genommen, als er den Radler vergangenen Juni absichtlich anfuhr. Nun steht er dafür vor Gericht.

