Wildeshausen/ Oldenburg. Mit erwarteten Bewährungsstrafen ist am Montag ein Prozess um Betrug, Bestechung und Bestechlichkeit im Betrieb eines vom Landkreis Vechta betriebenen Klärwerks zu Ende gegangen. Zu den Verurteilten gehört ein 54-jähriger Wildeshauser.

Ein 62 Jahre alter ehemaliger Angestellter der Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH (AWV) wurde wegen 14-facher Bestechlichkeit und neunfachen Betrugs zu einem Jahr und zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, ein damals für den Betrieb als selbstständiger Handwerker tätiger 54-jähriger Wildeshauser wegen Bestechung und Betrugs im selben Umfang zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung.

Mit den Urteilen bewegte sich das Gericht in dem Strafrahmen, der nach einem Verständigungsgespräch zu Prozessbeginn den Angeklagten zugesichert worden war. Im Gegenzug hatten sie die Taten gestanden und dem Gericht damit einen höchst umfangreichen Prozess erspart. Das Aktenmaterial zum Verfahren soll 6000 Seiten stark sein. Insgesamt reichten vier Prozesstage bis zum Urteil.

Neue Pumpen abgerechnet, aber nie eingebaut

Die von den Bremer Anwälten Bernhard Docke und Sven Seelkopf vertretenen Angeklagten waren bis 2014 für den Betrieb einer zu einer Abfalldeponie gehörenden Kläranlage verantwortlich – und erledigten diese Arbeit auch lange zur allseitigen Zufriedenheit. Was die Geschäftsleitung aber nicht wusste: Jahrelang rechnete der Selbstständige im Auftrag des Angestellten den Einbau neuer Pumpen und weiterer Dienstleistungen ab, ohne dass diese nötig gewesen oder auch nur durchgeführt worden wären. Vielmehr reparierten die beiden Männer die Pumpen mit für sie einfachen Handgriffen selber oder tauschten sie gegen alte, funktionstüchtige aus, die sie noch lagerten. Auf diese Weise sollen sie einen Schaden von knapp 100.000 Euro verursacht haben. Den Gewinn teilten sie. Weitere Taten sind strafrechtlich verjährt, allerdings Gegenstand abgeschlossener und zukünftiger Zivilverfahren.

Geständnisse zeigen laut Staatsanwalt "ehrliche Reue"

Die Geständnisse, würdigte der Staatsanwalt, waren umfassend und „von ehrlicher Reue geprägt“. Auch die sehr lange zurückliegenden Taten und damit das jahrelang hängende „Damoklesschwert einer Bestrafung über den Angeklagten“ würden die Verständigung inklusive des milden Urteils rechtfertigen, sagte der Staatsanwalt: „Ich möchte nicht mit Ihnen tauschen.“

Zu den Bewährungsauflagen für den 62-Jährigen gehören Zahlungen von 30.000 Euro an den AWV und von 20.000 Euro an die Staatskasse. Vermutlich wartet auf ihn noch ein Zivilverfahren. Nach seiner Entlassung fand er keine Arbeit mehr. Der 54-jährige Handwerker hatte bereits nach einem Vergleich in einem Zivilverfahren über 220.000 Euro an den AWV bezahlt, dafür einen Kredit aufgenommen. Das Gericht verfügte eine weitere Zahlung von 10.000 Euro an die Staatskasse.