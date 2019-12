Ganderkesee. Die Moderatorin für den Kinderfasching in der Session 2019/20 steht fest: Die elf Jahre alte Rosa Hornig wird durch das bunte Programm führen. Zudem hat die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) eine neue Jugendgarde gegründet.

