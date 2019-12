Trotz schlechten Wetters war der Weihnachtsmarkt in Ganderkesee am Samstagabend gut besucht. Foto: Christopher Bredow

Ganderkesee. Trotz des Regens war der Ganderkeseer Weihnachtsmarkt zumindest am Samstagabend gut besucht. Ansonsten zog das schlechte Wetter nur wenige Besucher in den Ortskern, was auch die Geschäftsinhaber am verlängerten Samstag merkten.