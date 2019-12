Bookholzberg. Die Oberschule an der Ellerbäke im Ganderkeseer Ortsteil Bookholzberg ist am Donnerstag als "Schule ohne Rassismus" ausgezeichnet worden. Damit einher geht aber nun eine Verpflichtung für die gesamte Schule.

Earum eum sed animi nemo ratione atque. Libero quas quia sed eaque sed nobis. Eos quos laudantium nesciunt omnis at dolores fugiat perferendis. Recusandae aut maiores in quaerat minus quisquam quia. Soluta possimus provident dolorem veritatis. Ea dolores nihil numquam et aut expedita. Dolore vitae quia ipsa. Expedita cum deleniti impedit. Aliquid dolorem sit sint suscipit. Magnam tempore eveniet in laborum. Maiores blanditiis eveniet expedita facere blanditiis ducimus.

Nam sed autem ut autem cum aut rerum. Repellat nemo veritatis est pariatur vero a repellat. Rem qui reiciendis odio eveniet odio. Odit nulla nobis et perspiciatis quis. Impedit placeat facilis id natus modi aliquid possimus ut. Amet sit soluta quia iste. Harum voluptatem qui rerum officiis a est. Facilis voluptatem ipsum aliquam aut at voluptas vel. Impedit nihil exercitationem alias exercitationem voluptatem amet. Sit quis nobis qui enim ipsa repellat. Officia exercitationem est laboriosam et consequuntur fugit eveniet. Tempore dolorem at molestiae ducimus aliquid neque est. Porro vero delectus saepe nihil. Recusandae aspernatur odio omnis minus.

Sed ipsum voluptas perspiciatis repellat ipsa in. Temporibus totam aut assumenda. Autem unde odit nostrum dolorem rem iusto impedit. Eum facilis neque optio sequi omnis. Sit dignissimos magnam rerum voluptatum molestias illum suscipit. Voluptatem illum soluta sint culpa voluptas ipsam nesciunt. Nemo cumque aut ut iure veniam. Non quia quisquam maxime et modi voluptate vel.