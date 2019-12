Schierbrok. Gefährlicher Vorfall am Mittwochabend am Bahnhof Schierbrok: Weil zwei bislang unbekannte Frauen leichtsinnig die Gleise überquerten, wurde eine Nordwestbahn zur Vollbremsung gezwungen.

Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 19.30 Uhr am Bahnübergang Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei musste der Triebfahrzeugführer einer Nordwestbahn von Bremen nach Oldenburg mit voller Wucht abbremsen, weil zwei Frauen den Bahnübergang trotz geschlossener Halbschranke überquerten. Die Nordwestbahn setzte anschließend ihre Fahrt fort. Die Bundespolizei in Oldenburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Der Bahnübergang ist seit Mittwoch für Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Auch Fußgänger können ihn aktuell nicht queren.